Questa pietra, che secondo i giapponesi intrappolava un demone, è stata distrutta

Vicino le montagne vulcaniche di Nasu in Giappone, è possibile trovare una pietra alquanto particolare. Non per la sua forma o il suo aspetto, ma per la sua storia: si chiama Sesshō-seki (letteralmente "pietra assassina") e secondo le storie del luogo intrappolava lo spirito di un demone vendicativo. Adesso però si è rotta.

La pietra Sessho-seki è un elemento molto importante all'interno della mitologia giapponese. Si racconta che sia il cadavere trasformato del mitologico Tamamo-no-Mae. La storia è senza alcun dubbio affascinante e racconta le vicende di una donna il cui spirito era posseduto dalla volpe a nove code, o kitsune.

Lo spirito della volpe, che aveva intenzione di uccidere l'imperatore Toba, venne però smascherato e cacciato da due guerrieri mitologici. Durante la sua precipitosa fuga lo spirito si rinchiuse nella pietra Sessho-seki per sfuggire ai suoi aggressori. Nessuno poteva toccare la roccia, pena la morte.

A causa della fantasiosa storia del folklore, il sito intorno alla roccia era stato dichiarato protetto. Proprio recentemente, purtroppo, è stato riferito che la pietra si è divisa in due a causa dell'erosione naturale. La roccia vulcanica era stata osservata con delle crepe diversi anni fa che probabilmente permettevano all'acqua di entrare, contribuendo alla sua erosione dall'interno (visto che la pioggia può anche spostare le montagne).

Insomma, tra guerra in Ucraina, pandemia e crisi dei semiconduttori... l'ultima cosa che ci manca è l'invasione di uno spirito maligno di 1.000 anni or sono.