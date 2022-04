Questa pietra viene dalla Namibia e sarà essenziale nei computer quantistici

I computer quantistici, come ben sanno i nostri lettori e appassionati, sono il futuro per l’elaborazione di dati in tempo reale e non solo; tuttavia, la loro creazione non proprio così semplice. Fortunatamente, però, c’è un nuovo, importante passo in avanti: gli scienziati hanno recuperato una preziosissima pietra in Namibia.

Ora qualcuno certamente si domanderà come una pietra proveniente dall’Africa possa aiutare i ricercatori nella costruzione di un computer quantistico. Ebbene, questa pietra è una delle poche che contiene cristalli di ossido rameoso che, una volta lucidati e assottigliati a una larghezza inferiore a quella di un capello umano, vengono inseriti tra due specchi per intrappolare la luce e diventare “polaritoni di Rydberg”, ovverosia delle particelle ibride di luce e materia.

Ciò che rende tali “quasiparticelle” così speciali è il loro passaggio continuo dalla luce alla materia e viceversa, unendo così due abilità che potrebbero rivelarsi cruciali per sbloccare il vero potenziale dei computer quantistici: da un lato, le particelle di luce si muovono rapidamente e non interagiscono tra loro, mentre la materia è lenta ma interagisce. In altre parole, si tratta di un prodotto estremamente flessibile che potrebbe risultare fondamentale nella gestione degli stati quantistici.

Come spiegato dal fisico Hamid Ohadi, “è il Santo Graal della scienza, abbiamo fatto un enorme balzo in avanti creando i polaritoni di Rydberg, l'ingrediente chiave”. Il team di ricercatori stesso ha scritto nell’articolo, pubblicato su Nature Materials, che questi risultati aprono la strada alla realizzazione di eccitoni-polaritoni fortemente interagenti e all'esplorazione di fasi della materia usando la luce su un chip. Chissà quale futuro spetterà a questo settore!

Quando si parla di computer quantistici è difficile comprendere a pieno il loro funzionamento senza alcune nozioni tecniche, essenziali per capire anche come sono realizzati. Pertanto, in questa conclusione, vi reindirizziamo alla nostra guida per scoprire cos’è un computer quantistico.