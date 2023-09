Queste pietre rotonde di un milione di anni ci rivelano qualcosa di incredibile

Sembra difficile immaginarlo, ma 1,4 milioni di anni fa, gli antichi umani, con mani abili e menti curiose, si sono dedicati a un'impresa sorprendente, almeno immaginando la tecnologia dell'epoca: la creazione di sfere di pietra quasi perfette.

Questa è la storia che emerge dal sito preistorico di 'Ubeidiya in Israele, dove archeologi hanno scoperto sferoidi di calcare che sembrano essere stati intenzionalmente modellati per avvicinarsi alla forma di una sfera ideale. Non si tratta di semplici pietre arrotondate, ma di oggetti che mostrano segni di lavorazione accurata, quasi come se i loro creatori avessero un obiettivo geometrico preciso in mente.

Antoine Muller, archeologo dell'Università Ebraica di Gerusalemme, e il suo team hanno analizzato questi sferoidi con tecniche di scansione 3D ad alta risoluzione e software avanzati per calcolare angoli e curvature. I risultati sono stati sorprendenti: più materiale veniva rimosso dalla superficie, più gli oggetti diventavano rotondi, indicando un processo cognitivo deliberato e le abilità per realizzarlo.

Questo potrebbe rappresentare il primo tentativo noto di imporre una geometria simmetrica sugli strumenti di pietra, una sorta di alba della comprensione geometrica umana. Ma il mistero persiste: a cosa servivano questi sferoidi? Alcune teorie suggeriscono la teoria di "proiettili" per armi da lancio (come fionde) o utensili per estrarre il midollo dalle ossa.

Altre ipotesi li vedono come simboli di status o addirittura come strumenti rituali. Quello che sappiamo, però, che non è la prima volta che si trovano oggetti simili.