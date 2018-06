Pigeon, la nuova app di Google molto simile a Waze dedicata alla metropolitana di New York

La popolarità di app come Waze, legate alla navigazione ed alla gestione del traffico, è probabilmente dovuta alla possibilità data agli utenti di avvisare gli altri automobilisti in caso di incidenti, deviazioni o strade chiuse. Uno scambio reciproco di informazioni più tempestivo e preciso di qualsiasi comunicazione ufficiale, e Google lo sa bene.

Grazie all'incubatrice di progetti Area 120, che da anni si occupa di sostenere e lanciare le migliori proposte in ambito tecnologico, il colosso di Mountain View ha infatti esteso queste dinamiche anche ai mezzi di trasporto pubblici, grazie ad una nuova applicazione creata ad hoc per chi si sposta con i mezzi pubblici nella caotica realtà quotidiana di New York.

Pigeon, questo il nome dell'app, al momento è disponibile solo su iOs tramite invito, ed è interamente dedicata alla rete metropolitana della famosa città statunitense. Permetterà ai suoi utenti di condividere in tempo reale tutte le informazioni riguardanti i viaggi, e sarà in grado inoltre di dare consigli su come raggiungere una determinata fermata in base alla posizione dei mezzi, tracciata in tempo reale. Il suo funzionamento è piuttosto utile in caso di ingorghi o di ritardi, problemi che se non vengono comunicati tempestivamente possono compromettere un intero viaggio.

Al momento l'app non è ancora disponibile per Android, e non si sa ancora se in futuro sarà compatibile con altri sistemi di trasporto.