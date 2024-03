Con questa pillola potrete dire addio alla palestra: ingerirla è efficace come un workout

E se il futuro ci riserva un mondo in cui i benefici dell'esercizio fisico possano essere assorbiti semplicemente ingoiando una pillola? Il tutto senza sudare in palestra o correre sotto la pioggia. Questa visione fantascientifica potrebbe non essere così lontana.

Un gruppo di scienziati ha infatti sviluppato dei nuovi composti capaci di simulare gli effetti tonificanti di una sessione di allenamento, aprendo la strada alla creazione di un supplemento che potrebbe, in alcuni casi, sostituire l'attività fisica. Queste sostanze mirano a replicare l'azione dell'esercizio sul metabolismo, sulla crescita e sulle prestazioni muscolari.

"L'esercizio fisico è fondamentale a tutti i livelli" afferma Bahaa Elgendy, capo della ricerca, precisando però che esistono circostanze in cui un sostituto diventa necessario (ad esempio per quelle persone che non possono muoversi). La squadra, affiliata alla Washington University School of Medicine negli Stati Uniti, ha presentato i risultati delle proprie ricerche durante il congresso primaverile della American Chemical Society.

L'intento non è facilitare chi cerca scuse per evitare la palestra, ma offrire una soluzione terapeutica a chi non può esercitarsi fisicamente, come gli anziani, i pazienti affetti da malattie neurodegenerative, come la demenza, o da atrofia muscolare a seguito di tumori. Inoltre, potrebbe contrastare la perdita di massa muscolare provocata da farmaci dimagranti.

Il meccanismo alla base di questo innovativo approccio coinvolge l'attivazione dei recettori estrogeno-correlati nel corpo, che regolano l'impatto dell'esercizio sui muscoli. Dopo dieci anni di studi, i ricercatori hanno progettato un composto che, testato sui topi, ha incrementato la resistenza alla fatica dei muscoli e migliorato la loro prestazione sulla ruota.

Tuttavia, prima che la pillola dell'esercizio possa diventare una realtà per l'uomo, sono necessarie ulteriori sperimentazioni su altri animali.

