Questa pillola promette di ridurre l'obesità, ma si usa in un modo bizzarro

Un gruppo di ingegneri ha sviluppato una pillola vibrante che potrebbe aiutare a trattare l'obesità. Questa innovativa soluzione, quando somministrata a maiali 20 minuti prima di mangiare, ha ridotto il loro consumo di cibo del 40% rispetto ai maiali senza il dispositivo vibrante.

Lo studio, pubblicato il 22 dicembre sulla rivista Science Advances, apre nuove prospettive nel trattamento dell'obesità (irreversibile dal punto di vista cerebrale). La pillola vibrante è circondata da una membrana gelatinosa che si dissolve quando viene immersa negli acidi dello stomaco. Una volta che il rivestimento esterno si dissolve, rilascia un perno a molla che attiva un motore vibrante, che funziona per circa 30 minuti e che poi viene espulso.

Dopo aver sviluppato la pillola, i ricercatori hanno eseguito diversi esperimenti per testarne la sicurezza e l'efficacia in 12 maiali di razza Yorkshire. Durante il test principale di alimentazione, i ricercatori hanno diviso i maiali in due gruppi, uno dei quali ha ricevuto la pillola vibrante e l'altro una pillola placebo inerte.

Nel corso delle due settimane successive, i maiali hanno ricevuto 108 pasti e, in generale, gli animali con il dispositivo hanno mangiato significativamente meno rispetto all'altro gruppo. Inoltre, i ricercatori hanno prelevato campioni di sangue dai suini prima e dopo aver ricevuto il dispositivo e hanno scoperto che i maiali che avevano ingerito la pillola vibrante avevano livelli più bassi di grelina, noto anche come "l'ormone della fame", rispetto al gruppo di controllo.

Dopo l'esperimento di alimentazione, un endoscopista ha valutato la mucosa dello stomaco delle creature e ha scoperto che non vi erano abrasioni, irritazioni o infiammazioni, suggerendo che la pillola vibrante non danneggia i muscoli dello stomaco. Ora, i ricercatori stanno pianificando di aumentare la produzione della pillola, un passo necessario per avviare le prove cliniche sugli esseri umani.

Sebbene questi risultati siano promettenti, "rimane da vedere se i risultati di questo lavoro si tradurranno negli esseri umani", ha detto Terry. Attualmente, il dispositivo è la capsula di dimensioni più grandi consentite dalla Food and Drug Administration, che potrebbe essere "proibitivamente grande" se dovesse eventualmente raggiungere il mercato dei consumatori.

E mentre la pillola potrebbe innescare alcuni dei meccanismi fisici che contribuiscono alla sazietà, le persone mangiano troppo per molte ragioni "non correlate alla sazietà", tra cui stress, distrazione, pressione sociale e indizi ambientali, ha detto Terry. "Non è chiaro che nessuna di queste pressioni alimentari sarà diminuita dalle capsule vibranti", ha aggiunto.

Tuttavia, gli autori affermano che il dispositivo potrebbe eventualmente offrire un'alternativa economicamente vantaggiosa e meno invasiva ad altri trattamenti per l'obesità, come le chirurgie o i palloncini intragastrici. Nel frattempo gli scienziati stanno anche lavorando a un farmaco molto interessante.