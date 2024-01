Questa pillola usata tempo fa veniva riutilizzata dopo averla... espulsa

Nel corso del XIX secolo, un rimedio popolare per purificare e rivitalizzare l'intestino era la pillola di antimonio, una piccola pallottola composta di antimonio metallico. Questa, nota anche come "pillola eterna", veniva ingerita e poi recuperata per essere riutilizzata, dando origine al suo nome.

La sua efficacia era attribuita alla capacità di rilasciare una minima quantità di antimonio, che veniva sciolta dai succhi gastro-intestinali, stimolando l'azione catartica. Inoltre, si riteneva che favorisse la peristalsi grazie al suo peso e movimento meccanico.

Questa rappresentava un esempio estremo di economia nella medicina del passato (sapete che Isaac Newton credeva che il vomito di rospo potesse guarire dalla peste?). Era comune che una singola pillola servisse un'intera famiglia per tutta la vita e venisse persino tramandata come un cimelio alle generazioni future.

Un cimelio che dimostra quanto sottostimato fosse l'approccio economico alla salute dell'epoca, ma anche una comprensione limitata delle implicazioni sanitarie.

Sebbene oggi possa sembrare strano, l'uso della pillola di antimonio era all'epoca una pratica accettata e diffusa. L'antico rimedio in questione, ora abbandonato (per fortuna!), ci ricorda come le conoscenze e le pratiche mediche si siano evolute nel tempo (sapete, infatti, che durante l'epoca vittoriana le persone mangiavano le mummie?).

Ciò non si può dire sulla medicina cinese, ancora oggi molto praticata.