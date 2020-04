Pillow Challenge, perché le influencer fanno le foto indossando un cuscino

Se siete soliti visitare Instagram, sicuramente vi sarete accorti del proliferare della Pillow Challenge, una delle classiche "sfide" che vengono promosse dalle star del Web. Questa volta, però, il significato potrebbe non essere chiaro a prima vista, dato che stiamo parlando di foto in cui le influencer si "vestono" con un cuscino (sotto niente).

Che cos'è la Pillow Challenge

Ebbene, stando anche a quanto scritto sul sito di Striscia La Notizia, la Pillow Challenge prevede che il cuscino venga utilizzato come abito, in modo da far notare la propria eleganza anche in questo modo. In ogni caso, l'idea che ha dato vita a questa challenge sembra essere quella di voler dimostrare che anche con pochi strumenti, ad esempio un semplice cuscino, si possono fare grandi cose.

Alcune influencer hanno partecipato alla "sfida" con un po' d'ironia e non manca ovviamente chi fa delle foto palesemente create per strappare qualche sorriso. Se siete interessati, l'hashtag da utilizzare è #quarantinepillowchallenge. Dando un rapido sguardo alle foto coinvolte, la maggior parte sembrano essere donne, ma troviamo anche famiglie e uomini che ironizzano sulla challenge. Tra le partecipanti, troviamo Giulia De Lellis.

Insomma, ancora una volta il mondo del Web ha dato vita a una "sfida" che in ben pochi si aspettavano. In ogni caso, non c'è nulla di male se le influencer si danno "battaglia" a colpi di "look".