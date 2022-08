Un pilota si addormenta in cielo e si dimentica di far atterrare l'aereo

Mentre un aereo di linea Boeing 737-800 della Ethiopian Airlines stava compiendo tranquillamente il suo tragitto il 15 agosto, i controllori di volo si sono allarmati dopo che il mezzo di trasporto non è atterrato come da programma sulla pista nella capitale del paese, Addis Abeba. Il motivo? Il pilota si era addormentato.

Per fortuna l'addetto ai lavori si è svegliato a causa di un allarme quando l'aereo ha superato il suo obiettivo. Successivamente il pilota ha fatto atterrare il velivolo senza incidenti 25 minuti dopo (pensate che c'è chi ha fatto atterrare un aereo con un buco sul fianco). La notizia è preoccupante, non solo a causa dell'errore umano, ma anche perché secondo gli esperti mostra un esempio preoccupante e palese di esaurimento dei piloti.

L'evento arriva dopo che il settore ha lottato per tenere il passo con la domanda, tra blocchi e restrizioni, in un mondo post pandemia. "Il volo è poi atterrato in sicurezza dopo che la comunicazione è stata ripristinata. L'equipaggio interessato è stato rimosso dalle operazioni in attesa di ulteriori indagini", ha affermato Ethiopian Airlines in un comunicato stampa. La compagnia aerea ha inoltre dichiarato che "saranno intraprese adeguate azioni correttive in base all'esito dell'indagine".

Questa non è la prima volta che si verifica un caso del genere: a maggio un pilota di aerei è stato licenziato dopo essere stato accusato di aver dormito durante il lavoro. "La fatica del pilota non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea, a livello internazionale", ha affermato infine l'analista dell'aviazione Alex Macheras.

A proposito, sapete che recentemente è stato svelato il "design di produzione" di un jet capace di percorrere Londra New York in sole 3.5 ore?