Un pilota NASCAR batte tutti utilizzando un trucco di fisica visto nei videogame

Recentemente ha fatto notizia il "trucco" utilizzato da un pilota NASCAR per battere gli altri guidatori, un sapiente uso della fisica e delle nozioni imparate dai videogiochi... secondo quanto dichiarato da Ross Chastain stesso (il protagonista dell'impresa).

Lo stratagemma utilizzato è semplice: l'esperto al volante ha guidato la sua auto lungo il muro, come se fosse in un videogioco, arrivando dal decimo posto al quinto. Chastain dice di aver copiato la mossa da un vecchio gioco per GameCube. Ovviamente, manco a dirlo, l'auto ha subito qualche danno a causa dello sfregamento con il muro, così come potrete vedere dal video in calce alla notizia.

L'impresa è stata sicuramente degna di nota, ma anche la fisica in gioco è importante in questo contesto. La forza necessaria per mantenersi in movimento circolare, quindi durante un curva, è uguale alla massa del soggetto che sta guidando, moltiplicata per la velocità al quadrato, divisa per il raggio del cerchio.

Se la forza è troppo alta si uscirà dalla traiettoria, o prendendo la curva troppo larga o sbattendo contro un muro. Solitamente per superare illesi questa parte i piloti diminuiscono l'accelerazione (frenando prima della curva), mentre Chastain ha deciso di utilizzare il muro per aggiungere "più forza alla svolta" prendendo la curva a una velocità molto più elevata rispetto a quella che avrebbe fatto usando la sola sterzata convenzionale.

Ci sono stati diversi danni alla vettura, ma i posti extra guadagnati gli hanno permesso di qualificarsi per il campionato NASCAR. A proposito, parlando di velocità: ma cosa succede al corpo umano dopo una frenata di 1.000 chilometri all'ora?