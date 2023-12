Resistereste ad una forza di 9 volte il vostro peso senza svenire? Questo pilota si!

I piloti e gli astronauti vengono addestrati a sopportare sollecitazioni incredibili. Questo comporta anche simulazioni che prevedono accelerazioni gravitazionali molto alte. Questo pilota, in video datato 2005, è riuscito a resistere per 10 secondi ad una forza dieci volte superiore a quella di superfice.

Chiaramente per arrivare ad un tale livello di tolleranza servono anni e anni di allenamento. Anche solo un'accelerazione 2 o 3 volte superiore allo standard comporterebbe la perdita dei sensi se non adeguatamente preparati. I piloti di caccia devono riuscire a sopportare sollecitazioni non solo intense, ma anche improvvise; del resto perdere i sensi in volo non è esattamente uno scenario desiderabile.

L'esperienza di volo a bordo di velivoli da caccia moderni mette a dura prova il corpo umano. In situazioni specifiche, il corpo del pilota può essere sottoposto a forze fino a nove volte il proprio peso. Questi velivoli avanzati richiedono una combinazione di competenze tecniche, resistenza fisica e resistenza mentale (questa IA ha stracciato un pilota di caccia in un duello aereo).

Durante le manovre critiche infatti i minimi movimenti possono diventare difficili dal momento che il corpo del pilota, per effetto della forza centrifuga, viene schiacciato contro il sedile. questo causa la compressione vertebrale, difficoltà respiratorie e un rapido spostamento del flusso sanguigno verso gli arti inferiori, con conseguente riduzione significativa della pressione sanguigna nel cervello.

Riuscire inoltre a prendere decisioni in fretta è un'altra abilità fondamentale dei piloti di caccia; un giovane pilota riuscì a far atterrare il suo F-15 Eagle al quale si era staccata un'ala in seguito a una collisione.