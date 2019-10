Un pilota ha sorvolato l'Amazzonia a bordo del suo parapendio per spargere dei semi

Combattere la deforestazione provocata dagli incendi in Amazzonia spargendo semi e sorvolando l'area a bordo di un parapendio. E' questa l'idea portata avanti dal pilota brasiliano Marcelo Glinder e la sua compagna Marcia Morales, che l'ha aiutato guidando il mezzo.

Mentre la trentanovenne guidava il parapendio, Marcelo Glider era seduto dietro a spargere i semi per favorire la riforestazione dell'area che lo scorso agosto è stata devastata dagli incendi, i quali sono stati oggetto anche di una vera e propria crisi diplomatica tra il presidente Bolsonaro ed il collega francese Macron.

L'idea è venuta a Glider guardando l'impresa di due biologi, ed è finita sulle prime pagine di tutti i giornali brasiliani.

La coppia ha sorvolato il fiume Ribeirão Baguaçu, che rappresenta la principale fonte di approvvigionamento della sua città, spargendo semi di ipe amarelo, la pianta nazionale del Brasile che in Europa è conosciuta come "albero dalle trombe d'oro" grazie ai fiori gialli.

Marcelo sostiene che "tutti possiamo fare molto" per il nostro pianeta, ed ha raccontato che "ogni mattina raccolgo manciate di semi. Prima finivano nella spazzatura, ma quando mi sono accorto che germogliavano facilmente, ho deciso di raggrupparli in sacchi per riutilizzarli, spargendoli sull'Amazzonia bruciata per completare il ciclo della natura".

I semi che ha lanciato "rimarranno attivi per diversi mesi, ma non appena pioverà germineranno".