I piloti americani ottengono un punteggio basso per questo tratto psicologico

I piloti di aerei di linea hanno delle grandi responsabilità, poiché ogni minima distrazione può diventare problematica. Proprio per questo motivo - da un punto di vista psicologico - sono richieste certe attitudini, come concentrazione, memoria e velocità di azione in caso di imprevisto. Tuttavia, che dire dell'intelligenza emotiva?

Quest'ultima consiste nella capacità di percepire, valutare, comprendere, utilizzare e gestire le emozioni ed è fondamentale in molti settori. Nonostante una vasta gamma di ricerche sull'intelligenza emotiva in generale, pochi studi hanno esaminato il suo ruolo nell'aviazione... e recentemente ci ha pensato un team di scienziati pubblicando un nuovo studio sulla rivista Scientific Reports.

Esistono due modelli principali per misurare l'intelligenza emotiva (che d'ora in poi sarà abbreviata con la sigla IE): tratto IE e abilità IE. Lo studio in questione si concentra sul tratto EI, che gli autori definiscono come "una costellazione di percezioni emotive valutate attraverso questionari e scale di valutazione."

Sono 44 i piloti che si sono offerti volontari per lo studio e avevano un'età compresa tra 24 e 67 anni, con un'esperienza di volo che variava da 150 a oltre 5.000 ore. Gli esperti hanno analizzato anche le risposte date da 88 non piloti. I risultati parlano chiaro: gli addetti ai lavori hanno notato che i piloti hanno ottenuto punteggi costantemente inferiori del tratto Benessere, Emotività e Socievolezza, ma non autocontrollo.

Le ragioni di queste differenze rimangono poco chiare, ma poiché i piloti devono essere "attenti, diretti e discreti nel loro lavoro", potrebbero avere una mentalità diversa rispetto agli altri. "I piloti sono stati a lungo associati a una cultura maschile che enfatizza l'aggressività, la competizione e l'orientamento alla performance", scrivono i ricercatori. "In pratica, il processo di selezione e addestramento dei piloti può produrre piloti, principalmente maschi ma anche femmine, che si adattano a questa cultura."

