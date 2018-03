Piloti Easyjet pubblicano video su Snapchat durante un volo, la compagnia li sospende

Un capitano di EasyJet ed il suo co-pilota sono stati sospesi per aver pubblicato su Snapchat dei video durante il volo. Il capitano,, aveva caricato una serie di clip in cui lui ed il suo collega scherzavano con i filtri del famoso social network per teenager durante un volo.

Il filmato mostrava la coppia all'interno di una cambia di pilotaggio accanto ad una donna generata dall'applicazione ed un gufo ballerino.

La sicurezza dei passeggeri non è stata compromessa in nessun modo, ha affermato la compagnia aerea, che però ha bollato il tutto come "inaccettabile" ed ha deciso di procedere con il severo provvedimento.

Secondo il Sun, che ha ottenuto la notizia in anteprima, i filmati sarebbero stati registrati ad alta quota durante un volo da Parigi a Madrid, nel corso del quale alcuni passeggeri avevano lamentato manovre pericolose ed "irresponsabili".

Un portavoce di EasyJet ha affermato però che il volo è stato portato a termine in assoluta sicurezza, nonostante le lamentele. "Sebbene la sicurezza dei passeggeri non sia mai stata compromessa, le azioni dei due non sono all'altezza degli elevati standard che Easyjet si aspetta dai suoi piloti" ha affermato nel comunicato in cui si legge che "non è accettabile e non è rappresentativo delle migliaia di piloti altamente professionali che lavorano per la compagnia aerea. Prendiamo sul serio questo problema e, come tale, abbiamo sospeso i piloti (in linea con le nostre procedure) in attesa di un'indagine disciplinare".

I due diretti interessati, però, non hanno risposto ad alcuna richiesta di commento.