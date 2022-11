Pimax Portal, ufficiale la 'Switch' che diventa un visore VR!

Sì, avete letto bene: Pimax ha presentato Portal, un ibrido tra una console portatile e un headset VR, un concept unico nel suo genere che potrebbe seriamente scombussolare entrambi i mercati con una proposta esclusiva.

Il mercato delle console portatili si sta pian piano evolvendo e saturando di opzioni variegate e straordinariamente eterogenee. Si va da Nintendo Switch, precursore del segmento attuale, mentre il dispositivo del momento è senza dubbio Steam Deck. Ma c'è una cosa che nessuna delle due può fare: possono essere collegate alla TV, più o meno facilmente, per diventare delle console fisse, ma non possono assolutamente diventare... un visore per la realtà virtuale.

Pimax Portal, presentato nel corso della Pimax Frontier 2022, riesce a colmare questo gap che non pensavamo neanche potesse esistere, grazie a un dispositivo compatto, per certi versi simile a Nintendo Switch, i cui pad laterali possono essere sfilati per passare in modalità docked. Però, se sentite la necessità di un po' più di brio, invece della docking station è possibile infilarlo in un adattatore per realtà virtuale e tramutarlo in un headset avanzato, con riconoscimento ambientale grazie alle camere disposte lungo i bordi del device. Allo stesso modo, i "joycon" del Portal possono essere adagiati all'interno di adattatori che li rendono molto simili ai controller di un comune Meta Quest.

Passando al lato più tecnico, il kit di vendita prevede due coppie di lenti, una per il gaming a 27PPD con un campo visivo di 100 gradi e l'altra da 60 gradi e 40PPD, pensata principalmente per la visione di film e altri contenuti multimediali.

La modularità di questa console viene esacerbata con un set di plugin aggiuntivi, tra cui un battery pack e un'estensione per la connettività 5G. Fortunatamente, tra le aggiunte non troviamo nulla che possa far pensare all'assurdo e macabro visore VR che uccide in caso di Game Over creato da Palmer Luckey.

Sicuramente tantissima carne al fuoco, anche se non tutto è ancora chiarissimo. Per esempio, si parla di un non meglio identificato SoC ARM, mentre in rete si vocifera che questo chip del mistero sia l'ottimo Snapdragon XR2.

Insomma, come sempre, staremo a vedere. Guardando altrove, invece, potrebbe interessarvi tutte le novità di Meta per i suoi visori della Serie Quest, di cui vi abbiamo parlato nel nostro speciale sul Meta Connect 2022.