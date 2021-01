Quale è il PIN della Carta D'Identità? Ecco dove trovarlo

Dopo avervi spiegato come fissare un appuntamento per la CIE, torniamo a parlare del documento di riconoscimento italiano, e nello specifico su un aspetto che spesso è stato oggetto di grattacapi da parte degli utenti: il PIN che è necessario per effettuare il login tramite CIE nei servizi come l'app Io.

Per chi non lo sapesse, al momento del rilascio della Carta d'Identità Elettronica vengono generati due codice, PIN e PUK, in maniera analoga a quanto avviene con le SIM dei cellulari.

Il PIN viene comunicato in due diverse parti al titolare della Carta d'Identità. La prima metà sia del PIN che del PUK è presente sul foglio che viene dato all'utente al momento della richiesta della CIE presso l'ufficio anagrafe del proprio comune. La seconda, invece, sul foglio che arriva a casa insieme allo stesso documento di riconoscimento.

Ovviamente per effettuare il login tramite CIE nell'app Io è necessario utilizzare la prima e seconda metà del PIN, unendo i due codici.

Il PUK è raro che venga richiesto: sempre rifacendoci a quanto avviene con le schede SIM, questo codice è necessario per effettuare lo sblocco della CIE, che può essere bloccata in caso di inserimento errato del PIN.

Il nostro consiglio è ovviamente di tenerli conservati entrambi.