Pinduoduo, l'Amazon cinese del tarocco: tra TV 4K a 50 euro e rasoi usati come Beyblade

Leggendo il titolo, vi sarà probabilmente venuto il seguente dubbio: "Stanno scherzando?". Ebbene, no, non stiamo scherzando. Abbiamo deciso di dare uno sguardo al mondo di Pinduoduo, il portale considerato l'Amazon cinese del tarocco, che ha dato vita a brand del calibro di SHAASUIVG, di cui vi abbiamo parlato giusto ieri.

Tutto è iniziato proprio con il televisore 4K da 55 pollici venduto a circa 50 euro della succitata azienda, che ci ha fatto scoprire il vastissimo mondo di Pinduoduo. Quest'ultimo non è altro che una piattaforma simile ad Amazon, eBay e via discorrendo, dove si vende di tutto. La sua peculiarità, però, è costituita dal fatto che a proliferare siano prodotti "ispirati" a quelli di aziende ben più famose. Insomma, dei cloni. Il servizio è particolarmente famoso in Cina e gli acquisti avvengono mediante l'apposita applicazione per smartphone.

Per curiosità, abbiamo deciso di osservare il tutto, in modo da capire di che qualità siano effettivamente i prodotti venduti. Tuttavia, acquistare tali prodotti dall'Italia risulta piuttosto complesso e ci siamo quindi serviti delle testimonianze foto e video di alcuni nostri colleghi cinesi.

Innanzitutto, facciamo alcuni esempi per farvi capire di cosa stiamo parlando. Su Pinduoduo sono presenti prodotti dei seguenti brand: OPO, Vovo, Pampermes, Paonmepors, PHELIPOS e ovviamente SHAASUIVG. Le immagini qui sotto descrivono il tutto meglio di mille parole. E credeteci, abbiamo solamente scalfito la superficie dei prodotti disponibili.

Come accennato in precedenza, però, abbiamo anche a disposizione un test che dimostra la qualità di uno di questi prodotti: il rasoio per barba di PHELIPOS. Ebbene, non abbiamo potuto credere ai nostri occhi. Accendendo il rasoio in questione, i colleghi cinesi sono riusciti con dei semplici movimenti a far cadere la parte superiore, che ha iniziato a ruotare a terra proprio come un Beyblade. Potete vedere il tutto tramite la GIF presente qui sotto.