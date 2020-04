Pinguini si abbracciano guardando la città: la foto commuove i social

C'è chi parla già di foto dell'anno, riferendosi allo scatto di Tobias Baumgaertner che sta facendo il giro dei social network in questi giorni. Sono in molti a vederlo come una sorta di "ritratto" dello strano periodo che stiamo vivendo in questi giorni.

Stando anche a quanto riportato da PetaPixel e 10daily, Baumgaertner ha scattato una foto a due pinguini che si abbracciano guardando le luci della città nel corso del 2019, ma l'ha condivisa recentemente proprio per via della situazione attuale, ritenendo che lo scatto rappresenti bene lo stato di insicurezza di tutti noi in questo periodo.

Lo skyline che si vede in lontananza, quello osservato dai due pinguini, è di Melbourne, la capitale dello stato australiano di Victoria. Commentando lo scatto, Baumgaertner ha scritto: "In periodi come questi, i più fortunati sono coloro che possono stare con la persona/le persone che amano di più".

Per quanto riguarda, invece, le dinamiche che hanno consentito a Baumgaertner di scattare questa splendida foto, l'uomo ha affermato di essere rimasto per ben tre notti intere per riuscire a trovare il momento perfetto. "Tra l'impossibilità o il mancato permesso di usare qualsiasi luce e i piccoli pinguini che si muovono in continuazione, [...] è stato davvero difficile fare uno scatto, ma sono stato fortunato a trovare un bellissimo momento".

Infatti, Baumgaertner è riuscito a trovare il momento giusto per scattare la foto e il risultato è quello che potete vedere in copertina, che ritrae dei pinguini con una storia particolarmente delicata. "Un volontario si è avvicinato e ha detto che il pinguino bianco è in realtà un'anziana signora che ha perso la sua compagna e lo stesso è accaduto al maschio più giovane a sinistra". Secondo quanto raccontato dal volontario, in seguito alla perdita dei rispettivi partner, i due pinguini si confortano spesso abbracciandosi, rimanendo anche per ore l'uno vicino all'altro.

Insomma, i due pinguini di Melbourne stanno commuovendo il mondo del Web, sia per la foto che per la loro storia.