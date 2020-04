I pinguini "comunicano" sott'acqua durante la caccia, scoprono gli scienziati

I pinguini sono davvero dei nuotatori incredibili. Questi uccelli marini trascorrono gran parte della loro vita in mare, si adattano all'ambiente marino in cui si nutrono e le loro capacità di nuoto sono estreme: possono eseguire immersioni a profondità comprese tra 20 e 500 metri, più volte, alla ricerca di cibo.

Date queste innate capacità, gli esperti si sono chiesti se questi animali potessero comunicare sott'acqua. Per scoprire ciò, il team del Marine Apex Predator Research Unit (MAPRU) ha collegato dei piccoli registratori, con microfoni incorporati, sul retro di tre specie di pinguini: pinguino reale, pinguino Papua e il pinguino fronte dorata.

In tutto, sono state condotte 203 vocalizzazioni subacquee di tutte e tre le specie in quasi cinque ore di riprese, tra cui 34 di due pinguini reali, una vocalizzazione di un pinguino fronte dorata e 168 registrazione di pinguini di Gentoo. Queste specie sono state scelte perché riflettono la diversità delle strategie di alimentazione nei pinguini. Il pinguino reale è specializzato per nutrirsi di pesci a una profondità di 200 metri, mentre il pinguino fronte dorata si nutre principalmente di krill che si trova entro i primi 10 metri della colonna d'acqua. Il pinguino Papua, invece, si nutre di ogni tipo di preda a tutte le profondità.

Tutte le vocalizzazioni erano brevi ed effettuate durante le immersioni quando il pinguino stava cacciando; il 73% è avvenuto durante la fase inferiore delle immersioni, il momento in cui i pinguini catturano il loro cibo. Più del 50% delle vocalizzazioni erano direttamente associate a un comportamento di caccia: subito dopo che avevano accelerato per inseguire la preda o immediatamente dopo un tentativo di cattura.

Poiché le vocalizzazioni sono state prodotte da tutte e tre le specie, tale comportamento vocale subacqueo potrebbe esistere in altre specie di pinguini. Ci sono ancora molte domande a cui gli scienziati devono rispondere, ad esempio: in che modo queste creature sono in grado di produrre tale suono sott'acqua, data l'alta pressione in profondità? Perché vocalizzano sott'acqua? Ulteriori studi potranno fornire una risposta a queste (ed altre) domande.