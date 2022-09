I pinguini sono davvero monogami? La risposta vi spezzerà il cuore

Secondo voi gli animali sono capaci di provare amore oppure sono costantemente in balia dei loro istinti? È questo il quesito che ci siamo posti, analizzando il comportamento dei pinguini.

Ogni anno, le femmine della specie Pygoscelis adeliae, dopo aver trascorso mesi e mesi nelle acque ghiacciate, ritornano puntualmente nel nido d’amore dove si sono unite per la prima volta con il proprio compagno, che è già lì ad attenderle. Lungo il camino delle Adelie, non è raro trovare veri e propri eserciti di pinguini che cercano di ammaliare le Giuliette, destinati ad essere ignorati in virtù del vero amore. O almeno, così pare.

La vera domanda è: gli uccelli sono monogami? O, meglio i pinguini scelgono un solo partner per tutta la vita? Non possiamo dare una risposta senza le dovute postille. Sebbene la maggior parte dei pinguini si accoppi con un solo compagno ogni stagione riproduttiva, i tassi di fedeltà differiscono ampiamente tra la specie.

"La risposta breve è no, i pinguini non sono realmente monogami", ha affermato Emma Marks, ecologista dell'Università di Auckland in Nuova Zelanda. "Gli allevatori coloniali come i pinguini possono essere monogami, in quanto hanno un compagno con cui nidificano e allevano pulcini ogni stagione. Ma ciò non significa che non ci siano 'attività extraconiugali’ in corso".

Possiamo dire con certezza che questi animali non sono sessualmente monogami. Molti pinguini hanno delle “scappatelle” con gli altri membri della colonia, prima di dedicarsi al loro “compagno di nido”. Può anche capitare che il maschio della coppia non ricordi il luogo dove si unì con la sua compagna la stagione precedente. In questo caso, la femmina può valutare se cambiare o meno il suo partner. Viceversa, se l’Adelia torna al nido e trova una rivale fare avance al suo Romeo, approfittando magari del ritardo, ne consegue una rissa. Di solito, è la femmina designata originariamente a vincere.

"La monogamia sociale è un prerequisito", ha detto Marks. "L'allevamento dei pulcini richiede molta coordinazione tra i due e, se si interrompesse, l'allevamento sarebbe un fallimento per la stagione".