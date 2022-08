Tra i pinguini c'è un altro animale, lo vedi? Verifica visiva di 5 secondi

Se pensavi che la sfida delle zebre da 10 secondi fosse il massimo a cui un risolutore di enigmi può aspirare, ti sbagliavi. Infatti, in questa sede alziamo la posta in gioco con la "verifica visiva" dei pinguini, in cui c'è un altro animale. In che modo si fa tutto più complesso? Il "timer" è di 5 secondi.

Dimezzato dunque il tempo per poter scovare l'altro animale, così da rendere un po' più "ardua" la sfida. In ogni caso, chiaramente quella dei secondi non è una regola ferrea e in questo periodo estivo siamo tutti rilassati e pronti a giocare in spensieratezza. Ci sarà dunque chi ci metterà di più, ma non è un problema.

C'è da dire che l'immagine è probabilmente più semplice rispetto ad altre "illusioni ottiche" (il portale HireLateral descrive in questo modo l'immagine), ma va bene così. D'altronde, l'ondata di caldo record ci sta facendo andare un po' tutti a rallentatore, quindi un "enigma" un po' più rilassato può sicuramente fare piacere in questo periodo.

In ogni caso, ti diamo un indizio per scovare più rapidamente l'animale. Ebbene, il soggetto che devi cercare è tenero ed è già stato al centro di un enigma che abbiamo presentato in passato. Insomma, più di così non sappiamo come aiutarti.

Per il resto, se ti ritieni un abile risolutore di enigmi, che ne dici di provare a scovare il gatto nell'immagine del cane? C'è anche lì chi ha visto tutto subito e chi invece ha impiegato un po' più tempo, ma l'importante è rilassarsi un po'.