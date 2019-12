I pinguini troppo esigenti sono quelli più a rischio di estinzione

I krill, piccoli crostacei simili a gamberi, sono una risorsa vitale per pinguini, foche e balene in Antartide. I numeri di questi crostacei, però, stanno diminuendo e questo è un problema per tutte le popolazioni di animali che si cibano solo ed esclusivamente dell'alimento, come ad esempio una specie di pinguini.

Ricercatori statunitensi e canadesi hanno studiato i cambiamenti della popolazione dei pinguini negli ultimi decenni, scoprendo un aumento delle popolazioni del pinguino Papua (Pygoscelis papua) e una diminuzione del pigoscelide antartico (Pygoscelis antarcticus).

I dati, dettagliati questa settimana sulla rivista PNAS, mostrano che la dieta del pinguino Papua è diventata sempre più variata negli ultimi decenni, mentre quella pigoscelide antartico continua a fare affidamento quasi esclusivamente sul krill. Poiché la dieta di quest'ultimo è così esigente, la specie è particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

"In tempi più recenti, si ritiene che gli effetti combinati della pesca commerciale del krill, del cambiamento climatico antropogenico e del recupero delle popolazioni di foche e balene abbiano ridotto drasticamente l'abbondanza di krill", afferma Michael Polito, co-autore dello studio e ricercatore presso l'Università della Louisiana.

Parallelamente con i numeri in calo del krill, il pinguino Papua ha iniziato a mangiare sempre più pesce e calamari, mentre il pigoscelide non è stato in grado di adattarsi altrettanto bene. Di conseguenza, il loro numero ha sofferto (per fortuna non sono in pericolo di estinzione).

"Dagli anni '30, le attività umane hanno ridotto la popolazione del pigoscelide antartico del 30-50%. Mentre le popolazioni del pinguino Papua sono aumentate fino al 600% in alcune località", dichiara il ricercatore William Patterson dell'University of Saskatchewan. Insomma, anche in natura essere troppo schizzinosi non paga.