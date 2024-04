Per la prima volta abbiamo visto i pinguini lanciarsi nel vuoto per arrivare al mare

I pinguini imperatore sono la più grande specie di pinguini presenti in Antartide, ma sono anche gli unici esseri viventi (oltre gli umani) che passano l'inverno in questo continente ghiacciato, ad accudire i loro piccoli.

Tal volta, però, le difficoltà colgono di sorpresa questi animali anche dopo la fine della cattiva stagione, come ha appena dimostrato un bellissimo filmato ottenuto dal documentarista britannico Bertie Gregory, che per conto di National Geographic ha trascorso circa due mesi in compagnia dei pinguini.

Gregory ha seguito una colonia di pinguini composta da oltre 10.000 esemplari. La maggioranza di essi era composta da maschi adulti, che avevano accudito le loro uova nei mesi precedenti per far nascere i pulcini. Giunti però alla primavera, la colonia ha cominciato a spostarsi verso l'oceano, per dare così il cambio agli stremati genitori che non mangiavano da mesi.

I pulcini, ormai abbastanza cresciuti, dopo cinque mesi dalla nascita, si sono così ammassati nei pressi della costa, in attesa del momento esatto in cui gettarsi in mare e raggiungere il resto della colonia in partenza, in direzione dei banchi di pesce.

In questo caso, tuttavia, Gregory ha assistito a qualcosa i davvero eccezionale. Migliaia di piccoli di pinguino imperatore si sono trovati a diversi metri di altezza, sopra piattaforme ghiacciate a picco sul mare. Separati dagli adulti ma costretti a raggiungerli, per imparare i percorsi che collegano l'Antartide alle aree di pesca principali della specie, i piccoli hanno così dovuto affrontare un lancio verso il vuoto, simile ad un salto della fede di Assassin's Creed.

Per seguire la colonia dalla distanza, i documentaristi di National Geographic hanno usato droni e telecamere nascoste, così da registrare anche il momento esatto in cui i pulcini scomparivano oltre la banchisa, immergendosi fra le onde dell'oceano.

"Avevamo visto molti gruppi di pulcini camminare in questa direzione, ma a causa del terreno e di un pericoloso crepaccio, non siamo riusciti a seguirli in motoslitta o a piedi. Semplicemente sono scomparsi dietro l'orizzonte. Solo quando ho lanciato un drone sono riuscito a tenerli in vista e a vedere l'enorme scogliera verso cui stavano camminando" ha dichiarato su Instagram Bertie Gregory. "Appena ho capito che si stavano avvicinando al bordo, ho usato la potente lente d'ingrandimento del drone per mantenermi a una distanza ravvicinata. Volevo essere sicuro al 100% di non avere influenza sul loro comportamento. Dopo diverse batterie e un paio d'ore di attesa, ho visto un piccolo pinguino salire sul bordo del crepaccio e lanciarsi da solo. Una volta che il primo era saltato, molti presto hanno seguito il suo esempio e sono riuscito ad avvicinarmi abbastanza da catturare la scena. ”

Considerando la difficoltà di questa specie di riprodursi, questa scoperta viene considerata eccezionale dagli esperti, perché ha permesso di conoscere un comportamento istintivo dei pinguini, che pur di seguire la colonia si affidano alla gravità.

