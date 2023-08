I pinguini non riescono più a riprodursi: l'estinzione è vicina?

Il recente studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment e guidato da Peter Fretwell, a capo del programma britannico per la ricerca in Antartide, fa scattare l’allarme: i pinguini imperatore sono in grossa difficoltà. Scopriamo cosa sta succedendo.

I pinguini cambiano voce, ma questa volta nessuno sembra ascoltare il loro grido di aiuto. Dalle ultime analisi infatti, la più recente stagione riproduttiva dei pinguini imperatore è stata totalmente fallimentare dal punto di vista evolutivo.

Secondo i ricercatori infatti, i pinguini Imperatore potrebbero giungere fino alla quasi completa estinzione entro i prossimi 80 anni. Ma cosa determina dei dati tanto allarmanti? Molti di voi avranno sicuramente già una risposta…

A quanto pare, sia il 2022 che il 2023 hanno fatto registrare i due peggior record di estensione minima dei ghiacci marini in Antartide di sempre a causa del cambiamento climatico e delle alte temperature che si sono registrate. Tutto ciò ha (ovviamente) avuto delle forti ripercussioni sulle specie viventi, compresi i pinguini.

Le principali vittime di tale scioglimento di ghiaccio, sono state (neanche a dirlo) i pulcini di pinguino imperatore. Secondo i drammatici dati che giungono direttamente dal satellite Sentinel-2 del programma Copernicus gestito dall'Agenzia Spaziale Europea, in addirittura 4 delle 5 colonie presenti sulle coste del Mare di Bellingshausen i pulcini non sono riusciti a raggiungere la maturità fisica, momento in cui si sviluppano le peculiari piume adatte per poter nuotare e sopravvivere in ambienti tanto estremi.

Tutto ciò non potrà che avere delle pesanti ripercussioni sul futuro della specie in queste aree e come dimostrano le preoccupanti affermazioni della NASA sul 2024, quel che ci aspetta sembra tutt’altro che roseo.