I pinguini possono identificarsi allo specchio: si tratta di una scoperta importante

I pinguini hanno superato il test dello specchio. Quest'ultimo è un test che aiuta gli scienziati a capire se gli animali abbiano o no una coscienza di sé. La prova in questione non è stata superata neanche dai gatti, ma adesso un documento di prestampa suggerisce che i pinguini selvatici di Adelia ce l'abbiano fatta.

Durante lo studio, la creatura esaminata viene posta davanti lo specchio dopo che sul suo corpo è stato apposto un segno colorato (ad esempio un adesivo). Se l'animale cerca di esaminare o rimuovere il segno, e non dimostra segni di aggressività o pavoneggiamento tipici di quando incontrano un simile, si ritiene che la creatura comprenda la natura dei riflessi e possa identificarsi.

Il documento di prestampa, che non è stato ancora pubblicato o certificato da una revisione tra pari, è stato condotto all'inizio del 2020. Nessuno dei pinguini selvatici si è comportato in modo aggressivo verso l'immagine di loro stessi. Tuttavia le creature in alcune condizioni cercavano di rimuovere l'adesivo, altre volte invece no.

"Riteniamo che questa serie di esperimenti costituisca forse la prima indagine sulla potenziale presenza di autocoscienza in qualsiasi specie di pinguino e sia pionieristica nel condurre una serie di esperimenti cognitivi su individui liberi di una specie non umana nel suo ambiente naturale", scrivono gli autori dello studio.

Soltanto ricerche future potranno affermare o smentire questo nuovo studio, ma in attesa di risposte concrete sfatiamo un mito sui pinguini: non è vero che sono monogami.