Questo pinguino giallo 'anomalo' ha confuso gli scienziati: ecco perché

Mentre un fotografo naturalista si trovava sulla remota Isola della Georgia del Sud (il luogo in cui un iceberg rischiava di schiantarsi) ha immortalato qualcosa che sicuramente non si vede tutti i giorni: un pinguino (Aptenodytes patagonicus) di colore giallo.

La foto risale al 2019 ma è stata pubblicata solamente di recente dal fotografo belga Yves Adams, che ha guidato altri fotografi in una spedizione di due mesi nell'Atlantico meridionale. La creatura gialla è stata facilmente avvistata dall'esperto, poiché "risplendeva" in mezzo ai suoi simili tutti "vestiti" di nero con la loro inconfondibile colorazione.

"Non avevo mai visto o sentito parlare di un pinguino giallo prima. C'erano 120.000 uccelli su quella spiaggia, e questo era l'unico giallo", ha affermato Adams a Kennedy News&Media in un comunicato inviato tramite mail. "Siamo tutti impazziti quando ce ne siamo resi conto. Abbiamo lasciato cadere tutte le attrezzature di sicurezza e abbiamo afferrato le nostre telecamere".

Sono diverse le possibili cause dietro questo colore così sgargiante. Il primo potrebbe essere a causa di una condizione nota come "leucismo", particolarità genetica dovuta ad un gene, recessivo nella maggior parte dei casi, che conferisce un colore bianco alla pelliccia o al piumaggio di animali. Oppure, secondo altri punti di vista, la creatura potrebbe essere affetta da "albinismo" (come questo rarissimo panda), anomalia congenita consistente nella totale o parziale deficienza di pigmentazione della melanina.

La causa del colore del piumaggio è ancora fonte di dibattito poiché, per accertare biochimicamente la causa, gli scienziati devono prendere dei campioni di piume dell'animale.