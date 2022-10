Piogge di sangue e inondazioni, cos'è successo in questa città dell'India?

Un episodio degno di un film di fantascienza o di una piaga biblica si verificò il 25 luglio 2001 nello stato di Kerala, in India: piogge rosse "di sangue" colpirono la città, con delle inondazioni che durano due mesi. La scienza come spiega un avvenimento del genere?

Prima della pioggia, secondo i rapporti dell'epoca, i residenti della città osservarono un lampo di luce accompagnato da un forte boato. Gli scienziati inizialmente diedero la colpa alle forze alluvionali, che spazzarono la polvere araba nel distretto del Kerala, contaminando così il colore delle precipitazioni.

Tuttavia il fisico Godfrey Louis della Cochin University of Science and Technology non era convinto di questa spiegazione e, dopo aver analizzato i campioni caduti dal cielo in India, diede la colpa a un "visitatore venuto dallo spazio". Il campione, secondo lui, pullulava di batteri provenienti da una cometa (così com'è possibile leggere sul Guardian) anche se non sembravano esserci prove di DNA che sostenevano le sue tesi.

La risposta arrivò qualche tempo dopo, esattamente nel 2006, in studi scientifici più accreditati. Secondo gli addetti ai lavori le possibili cause dietro le piogge rosse erano da attribuire a delle spore provenienti da alcune alghe rosse chiamate Rhodophyceae (e questa era la causa più probabile), liposomi dalla combustione di olio rosso da una nave o da un serbatoio di olio per aerei.

La colorazione cremisi delle precipitazioni era quindi dovuta a particelle rosse in sospensione nell'acqua piovana. Non è la prima volta che si verifica un fenomeno del genere, mentre in questa città i cieli sono perfino diventati verdi.