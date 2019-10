Piogge di vetro e mondi invivibili: ecco gli esopianeti del 'terrore' a tema Halloween

Halloween negli Stati Uniti è preso molto seriamente, tanto che anche la NASA ha deciso di commemorare l'avvenimento rilasciando due poster ad-hoc per l'occasione. Le immagini (scaricabili gratuitamente) fanno venire in mente le locandine dei film horror di un tempo. Nessun mostro della palude o alieno però, solo astronomia "del terrore".

Un programma della compagnia spaziale americana, chiamato Exoplanet Exploration Program Office, per far appassionare le persone alla scienza ha indetto una sorta di "mini-serie tv" chiamata Galaxy of Horrors, dove vengono mostrati alcuni dei pianeti più terrificanti dell'Universo.

Tra i mondi orribilmente inospitali evidenziati negli ultimi manifesti c'è HD 189733 b (che abbiamo descritto anche nel nostro articolo dedicato agli esopianeti), un mondo con un'atmosfera piena di silicati, il componente principale di sabbia e vetro, e con venti che sfrecciano all'incredibile velocità di 6.700 chilometri all'ora. A queste velocità, i silicati che vorticano nell'aria potrebbero creare una tempesta perpetua di vetro volante.

Il secondo poster mostra invece tre pianeti, chiamati Poltergeist, Draugr e Phobetor - nomi di creature orribili - che orbitano la pulsar (una stella morta che ha smesso di produrre carburante) PSR B1257 + 12. Il cadavere dell'astro produce radiazioni ad alta energia che inonda i tre corpi celesti vicini, impedendo alla vita - almeno come la conosciamo noi - di formarsi.

"Le persone sono interessate a trovare esopianeti che potrebbero assomigliare alla Terra o potenzialmente sostenere la vita come la conosciamo", afferma Thalia Rivera della NASA. "Ma ci sono così tanti altri pianeti sorprendenti che sono completamente diversi dalla Terra e che ci mostrano l'enorme varietà di modi in cui questi corpi celesti possono formarsi ed evolversi."

Insomma, veri e propri mondi del terrore, perfetti in occasione di Halloween. Tuttavia, non solo gli unici ad essere così terrificanti; gli scienziati hanno scoperto oltre 4.000 esopianeti, e la maggior parte di questi sono completamente inospitali.