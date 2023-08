Pioggia di leak per iPhone 15: confermati colori, wallpaper e novità hardware!

L'evento di lancio di iPhone 15 è stato fissato da Apple per il 12 settembre prossimo: mentre i fan della Mela Morsicata aspettano la presentazione dei nuovi smartphone di Cupertino con il fiato sospeso, una pletora di leak ha svelato i colori, il design e persino i wallpaper di iPhone 15. Ormai, le incognite sui nuovi Melafonini sono pochissime.

Partiamo con il noto analista Ming-Chi Kuo, che con un post su Medium ha spiegato di essere certo che iPhone 15 Pro e Pro Max avranno un frame in titanio, mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno dotati di un corpo centrale in acciaio inossidabile. Grazie al materiale costruttivi di nuova generazione, inoltre, i due iPhone 15 Pro peseranno meno dei corrispettivi di scorsa generazione.

Kuo ha poi confermato che iPhone 15 Pro avrà uno schermo quasi senza bordi e un nuovo sensore per la fotocamera posteriore. Queste due novità, insieme al corpo in titanio e alle batterie, avrebbero costituito i principali problemi produttivi dei Melafonini nelle scorse settimane, che hanno fatto temere in un posticipo di iPhone 15 Pro Max ad almeno un mese dopo il lancio del resto della lineup: solo pochi giorni fa è stato confermato che iPhone 15 Pro Max arriverà regolarmente a fine settembre.



Sfortunatamente, però, l'analista ha aggiunto che le scorte di iPhone 15 Pro Max non saranno delle migliori, specialmente al lancio: lo smartphone top di gamma di Cupertino è infatti stato l'ultimo ad entrare in produzione di massa, circa una settimana dopo gli altri modelli. Infine, tutti gli iPhone 15 avranno una porta USB-C e un teleobiettivo migliorato nella fotocamera posteriore, mentre i modelli Pro garantiranno anche un pulsante azione personalizzabile, un chip A17 Bionic e il supporto per il Wi-Fi 6E.

Intanto, un paio di render mostrati da William Faix su X ci svelano quelli che saranno i wallpaper ufficiali di iPhone 15, che riprenderanno i due colori del poster digitale dell'evento di lancio dei Melafonini next-gen, ovvero il grigio e il blu metallizzato, adottando inoltre una forma "a S" composta da due cilindri posizionati in orizzontale uno sopra l'altro.



Infine, il leaker Sonny Dickson ha svelato le foto di ben cinque modelli "dummy" di iPhone 15, che ci confermano il design dello smartphone e le sue colorazioni di lancio. In totale, dunque, iPhone 15 avrà cinque colori diversi, ovvero i già noti Mezzanotte, Galassia, Verde Chiaro, Blu e Corallo, con quest'ultima tinta che tenderà molto più al rosa che all'arancione.

Sempre su Twitter sono stati mostrati altri quattro "dummy" di iPhone 15 Pro, che mostrano lo smartphone nelle colorazioni Argento, Grigio, Nero e Blu - esattamente le stesse già previste dai leak degli ultimi giorni.