Pioggia di leak sugli Xiaomi 14: ci saranno anche Xiaomi 14 Pro+ e Xiaomi 14 Ultra?

I leaker sembrano essere d'accordo: gli Xiaomi 14 saranno i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen3 ad arrivare sul mercato, almeno in Cina. Una nuova cascata di leak sui nuovi top di gamma Xiaomi, intanto, ha svelato moltissimi dettagli di Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro e... Xiaomi 14 Ultra!

Andiamo con ordine, però. Negli scorsi giorni, era comparso in rete il primo benchmark dello Snapdragon 8 Gen3, che sarebbe stato eseguito su un Redmagic 9 di Nubia/ZTE. Alcuni, dunque, hanno pensato che il produttore cinese sarebbe stato il primo ad utilizzare il nuovo SoC di Qualcomm. Invece, le cose starebbero molto diversamente: Xiaomi si aggiudicherà il primato anche quest'anno (dopo aver lanciato Xiaomi 13 in Cina a poche ore di distanza dall'annuncio dello Snapdragon 8 Gen2, lo scorso anno), ovviamente con la sua linea 14.

Se ciò fosse vero, possiamo ipotizzare che la linea Xiaomi 14 arriverà il 25 ottobre, dal momento che lo Snapdragon 8 Gen3 verrà presentato il 24 ottobre, durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm. In parallelo, Xiaomi dovrebbe anche lanciare la MIUI 15, basata su Android 14. Stando a quanto riporta GizmoChina, comunque, c'è la possibilità che quello di Xiaomi 14 sia solo un reveal per il mercato cinese, mentre l'effettiva commercializzazione degli smartphone inizierà solo a metà novembre, in linea con gli scorsi anni.

Ma quanti smartphone ci saranno nella linea Xiaomi 14? Sicuramente vedremo Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, ma pare che almeno altre due varianti dello smartphone faranno il loro debutto nei prossimi mesi. La prima, svelata da Digital Chat Station su Weibo, è la Special Edition di Xiaomi 14 Pro, che dovrebbe mantenere una scheda tecnica pressoché identica a quest'ultimo unendola però ad altre due funzioni davvero premium, ovvero la connettività satellitare e un corpo centrale in titanio, sulla falsariga di Samsung Galaxy S24 Ultra e di iPhone 15 Pro e Pro Max.

L'altro smartphone in arrivo potrebbe chiamarsi Xiaomi 14 Pro+ o Xiaomi 14 Ultra, e sarebbe stato svelato dal database IMEI. Quest'ultimo dispositivo, per la verità, sarebbe in arrivo nel primo trimestre del 2024 sia in Cina (dove avrà model number 24030PN60C) che nel resto del mondo (con model number 24030PN60G): i due numeri di modello ci fanno pensare che il device potrebbe essere lanciato nel mese di marzo, a cui farebbero riferimento le cifre "2403" dei codename dello smartphone.

Stando a NotebookCheck, Xiaomi 14 Ultra (o Xiaomi 14 Pro+) avrà codename Aurora e punterà tutto sulla fotocamera, con una lente periscopica da 50 MP con zoom fino a 120x (con qualità lossless tra gli zoom 3x e 10x) e con una lente principale da 1" da 50 MP. Entrambe le fotocamere avranno il tuning di Leica e si accompagneranno ad altre due fotocamere ancora sconosciute. Inoltre, lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120 W.