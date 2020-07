Pioggia di offerta su eBay: fino a 100 Euro di sconto su iPhone, Galaxy, Xiaomi ed Huawei

eBay ha lanciato una nuova promozione che permette di risparmiare fino a 100 Euro su tantissimi smartphone, tra cui troviamo iPhone e le controparti di Samsung, Xiaomi, Huawei e Redmi. Il funzionamento è molto semplice e si applicano i termini e condizioni.

Per accedere allo sconto del 5% basta semplicemente inserire il coupon "PITSMART10" (ovviamente senza le parentesi) nell'apposito campo al momento dell'ordine.

I prodotti che rientrano nell'offerta sono disponibili nella pagina dedicata: in lista troviamo iPhone 11, Huawei P30 Lite, iPhone Xr, ma anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128 gigabyte nella versione global, lo Xiaomi Redmi Note 9S e l'Huawei P40 Lite.

Lo sconto può essere utilizzato una sola volta per ogni utente, entro e non oltre le 23:59 del prossimo 26 Luglio 2020. Sono accettati anche i pagamenti con PayPal o carta di credito o debito. Lo sconto massimo ottenibile è di 100 Euro. Come sempre consigliamo di guardare i feedback dei venditori che hanno deciso di partecipare all'offerta, sebbene su tutti i prodotti che abbiamo citato poco sopra sia garantita la garanzia da parte di eBay, che offre tutte le assicurazioni del caso ai clienti. Per quanto concerne invece le politiche di reso, variano da prodotto a prodotto, con le relative spese.