Pioggia di polemiche su Elon Musk, che gioca con il fuoco in un party a Gerusalemme

In un bizzarro set di post su Instagram, Musk, 46 anni, si fa vedere mentre gioca letteralmente con il fuoco durante la sua permanenza a Gerusalemme, in particolare mentre si trova in un bar. "Tutto va meglio con il fuoco...", ha scritto il CEO di SpaceX nella didascalia, con chiaro riferimento alle note "proprietà" dell'assenzio.

Il video, che dura circa 20 secondi, vede Musk giocare con due bicchieri che stanno bruciando con fiamme blu. Il CEO di Tesla poi versa il contenuto di un bicchiere in un altro e sembra divertirsi molto facendo questo. Non è chiaro cosa stesse facendo Musk a Gerusalemme, ma il video e le immagini relative al tutto sono ovviamente diventati virali, scatenando anche una pioggia di polemiche. Infatti, molti utenti si sono scagliati contro l'arcinoto CEO di SpaceX sui vari forum online e nei commenti del suo post.

Musk, che ha circa 7 milioni di follower su Instagram, normalmente mantiene i suoi post sui social network un po' più concentrati sulle sue società, ma questa volta ha voluto condividere qualcosa legato più al suo divertimento che altro.