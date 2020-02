La pioggia potrebbe essere presto usata come fonte efficace di energia rinnovabile

Ricercatori di tutto il mondo cercano da diverso tempo un modo per generare elettricità attraverso la pioggia. Quella sviluppata da alcuni scienziati della City University di Hong Kong potrebbe essere una delle soluzioni più efficaci per dare il via a questa tecnologia.

Gli addetti ai lavori, infatti, hanno sviluppato un generatore che utilizza una struttura a transistor per produrre istantaneamente una tensione sorprendentemente alta dalle gocce d'acqua: una singola goccia può raccogliere 140 V o una potenza sufficiente per illuminare brevemente 100 piccole lampadine a LED. Per fare un confronto, generatori precedenti producevano "migliaia" di volte in meno di potenza.

Questo nuovo progetto combina un elettrodo di alluminio con un elettrodo di ossido di indio-stagno stratificato con un materiale dotato di una carica elettrica statica quasi permanente, chiamato politetrafluoroetilene o PTFE. Quando una goccia colpisce la superficie, collega i due elettrodi e crea un circuito a circuito chiuso. Se ci sono cadute continue, inoltre, la carica si accumula.

Nonostante i passi avanti, c'è ancora del lavoro da fare. Tuttavia, gli addetti ai lavori affermano che questo dispositivo potrebbe essere applicato su qualsiasi superficie a contatto con pioggia o schizzi d'acqua: tetti, barche elettriche e quei dispositivi che si bagnano regolarmente, come ombrelli e borracce. Una tecnologia che potrebbe essere molto interessante in futuro.

Parlando sempre di energia rinnovabile: recentemente è stato inaugurato il generatore eolico più grande del mondo.