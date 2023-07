Pioggia di rumor sugli Xiaomi 14: saranno i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen3

Dopo aver scoperto che la fotocamera di Xiaomi 14 Pro sarà pressoché identica, per design e specifiche, a quella di Xiaomi 13 Pro, è comparsa ora in rete la scheda tecnica dei top di gamma di Xiaomi per il prossimo anno. Un nuovo leak, infatti, ha svelato SoC e dimensioni della batteria di Xiaomi 14 e di Xiaomi 14 Pro.

Con un post su Weibo, infatti, Digital Chat Station ha spiegato che Xiaomi 14 e 14 Pro avranno uno Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm come proprio chipset. Il leaker ha preannunciato che il SoC verrà annunciato da Qualcomm durante lo Snapdragon Summit del 2023, che si terrà dal 24 al 26 ottobre a Maui, alle Hawaii. Xiaomi, inoltre, sarà uno dei primi (se non il primo) partner della compagnia di San Diego a usare il chip di nuova generazione sui propri smartphone.

Secondo Digital Chat Station, lo Snapdragon 8 Gen3 avrà una nuova architettura 1+5+2, composta cioè da un Core Cortex-X4 ad alte performance, da cinque Core Cortex-A720 e da due Core efficienti Cortex-A520. Lato GPU, invece, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro saranno dotati di una Adreno 750, che dovrebbe offrire un importante miglioramento prestazionale rispetto ai predecessori della linea Xiaomi 13.

Infine, il leaker cinese ha svelato che Xiaomi 14 Pro avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 120 W e wireless a 50 W, mentre Xiaomi 14 sarà dotato di una batteria da 4.860 mAh con ricarica rapida cablata a 90 W e wireless a 50 W. Le stesse specifiche sono state confermate, sempre nelle scorse ore, dal portale GizmoChina.

Stranamente, Digital Chat Station non fa menzione di Xiaomi 14 Ultra, che dunque potrebbe essere lanciato solo qualche mese più tardi rispetto a Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. A questi due smartphone, infine, non dovrebbe affiancarsi alcun device della linee "Lite" o "X", per quest'anno.