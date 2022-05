Pioggia di sconti per auricolari JBL di fascia alta su Amazon: fino 38% in meno

Ancora una volta oggi, lunedì 9 maggio 2022, torniamo su Amazon per parlarvi delle migliori promozioni del momento: se nella mattinata abbiamo trattato un TV Samsung da 55 pollici al 50% in meno, questa sera vedremo nel dettaglio un fiume di sconti su auricolari JBL di fascia alta, tra i quali figura un modello al prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su auricolari JBL

JBL Wave 300 TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Custodia di Ricarica: 69,99 Euro

Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Custodia di Ricarica: 69,99 Euro JBL Reflect Mini NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili Waterproof IPX7 con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 21h di Autonomia, Nero: 92,22 Euro

Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili Waterproof IPX7 con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 21h di Autonomia, Nero: 92,22 Euro JBL TUNE 230NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili IPX4 con Microfono Integrato per Musica, Sport e Chiamate, Fino a 40h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 99,90 Euro

Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili IPX4 con Microfono Integrato per Musica, Sport e Chiamate, Fino a 40h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 99,90 Euro JBL LIVE 300 TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth – Auricolari con Microfono, Noise Cancelling, Alexa integrata e Assistente Google – Fino a 20h di Autonomia, Nero: 114,06 Euro

Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth – Auricolari con Microfono, Noise Cancelling, Alexa integrata e Assistente Google – Fino a 20h di Autonomia, Nero: 114,06 Euro JBL UA True Wireless Flash X Cuffie In-Ear Bluetooth, Auricolari Sportivi senza Fili con Cancellazione del Rumore Passiva, Impermeabili IPX7, fino a 50h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 120,59 Euro

Cuffie In-Ear Bluetooth, Auricolari Sportivi senza Fili con Cancellazione del Rumore Passiva, Impermeabili IPX7, fino a 50h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero: 120,59 Euro JBL LIVE Free NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Doppio Microfono Integrato e Cancellazione Attiva del Rumore, Impermeabili IPX7, fino a 21h di Autonomia, Nero: 125 Euro

A toccare il minimo storico sono le cuffie in-ear JBL Wave 300 TWS vendute a 30 Euro in meno rispetto al prezzo di listino riportato dal colosso dell’e-commerce. Tutti gli auricolari proposti sono venduti e spediti da Amazon, che garantisce la consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime. Nel caso dei modelli il cui prezzo è vicino o superiore a 100 Euro sarà possibile completare il pagamento anche in 5 rate mensili o secondo piano Cofidis.

