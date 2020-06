Pioggia di sconti sullo smartwatch Fitbit Versa Lite: sotto ai 100 euro da Euronics

Catene come MediaWorld, Unieuro ed Euronics stanno dando vita a una "battaglia all'ultimo sconto" su vari dispositivi tecnologici. Questa volta, il prodotto coinvolto è lo smartwatch Fitbit Versa Lite.

In particolare, il prodotto viene attualmente venduto a un prezzo di 118 euro da Unieuro. In precedenza, il costo era fissato a 159,99 euro, quindi il risparmio è pari al 26%, ovvero 41,99 euro. La colorazione messa in offerta da Unieuro è quella Argento, mentre le altre costano tutte 129,90 euro al momento in cui scriviamo.

Per darvi un quadro più completo in merito alla all'offerta, abbiamo deciso di analizzare il costo dello smartwatch negli altri store principali, da MediaWorld ad Amazon Italia. Ebbene, Fitbit Versa Lite viene venduto a 129,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Insomma, ancora una volta le due catene stanno dando vita a una "guerra all'ultimo sconto".

Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, lo smartwatch viene venduto esattamente allo stesso prezzo di Unieuro, dato che si trova a 118 euro venduto e spedito da Amazon. Occhio però a Euronics. Infatti, la nota catena ha deciso di portare il prezzo dello smartwatch a 99,99 euro. In questo caso, lo sconto è pari al 37,11%. La colorazione coinvolta è quella Azzurra, mentre le altre si trovano a 159 euro.