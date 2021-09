Questi pipistrelli avvisano i loro amici dei 'posti segreti' per bere sangue

I pipistrelli vampiri (Desmodus rotundus) ogni giorno devono trovare dei posti per saziare la loro sete di sangue. Coloro che hanno trovato degli ottimi posti, condividono queste informazioni con i loro amici più cari, un po' come quando voi consigliate al vostro amico una buona pizzeria o un ottimo ristorante dove mangiare.

Lo studio, pubblicato sulla rivista PLoS Biology, ha esaminato 50 pipistrelli vampiri femmina mentre si trovavano in un pascolo di bestiame a Tolé, Panama, con dei minuscoli localizzatori sulla schiena. La maggior parte di queste creature volava in solitaria, ma gli esemplari che avevano delle amicizie all'interno dei gruppi, mangiavano insieme.

"Abbiamo visto diversi scenari", ha dichiarato l'autore dello studio Simon Ripperger a IFLScience. “Tre pipistrelli hanno mangiato contemporaneamente da tre mucche diverse mentre erano a soli 5 -10 metri di distanza l'una dall'altra. Abbiamo visto due pipistrelli nutrirsi dalla stessa mucca ma da ferite diverse. I pipistrelli vampiri possono persino condividere e bere dalla stessa ferita".

Inoltre, gli esperti hanno notato tre diversi tipi di vocalizzi emessi dai pipistrelli, tra cui uno tutto nuovo per la scienza. Gli scienziati suppongono che i pipistrelli possano condividere informazioni sulla posizione dei loro ospiti e addirittura anche per scegliere la zona d'ingresso più conveniente per cibarsene.

Un pipistrello vampiro deve trovare cibo ogni due giorni ed è piuttosto difficile individuare la preda, aprire una ferita e bere da essa. È quindi comune che i pipistrelli tornino affamati al loro nido. Per questo motivo la cooperazione tra queste creature è importante.

Potrebbe non sembrare, ma i pipistrelli sono essenziali per gli ecosistemi, mentre altri possono volare per 2.000 chilometri.