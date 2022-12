Pipistrelli e metallari hanno una grande cosa in comune

Cos'hanno in comune pipistrelli e cantanti metal? Il Growl. Per i non avvezzi al termine, il growl è una tecnica vocale comune nell'heavy metal, dove si cerca di creare un suono più rauco e gutturale possibile. Ne esistono di tanti tipi, come ad esempio lo scream o il grunt, e sembra che i pipistrelli lo sappiano fare molto bene.

Mentre emettono suoni ultrasonici per ecolocalizzare gli insetti nell'oscurità, queste creature usano delle strutture spesse nella laringe per comunicare tra loro a basse frequenze.

"Abbiamo identificato per la prima volta quali strutture fisiche all'interno della laringe oscillano per produrre le loro diverse vocalizzazioni, usando le loro cosiddette 'false corde vocali', come fanno i cantanti death metal umani", ha affermato Coen Elemans, l'autore principale dello studio e professore di biologia presso l'Università della Danimarca meridionale.

Gli addetti ai lavori hanno osservato delle singole laringi sezionate da pipistrelli con un microfono e le hanno poste sotto un microscopio. Qui sono state identificate due strutture laringee responsabili degli estremi alti e bassi dell'estensione vocale di un pipistrello, che coprono tre o quattro ottave in più rispetto all'essere umano medio.

I ricercatori hanno scoperto che i richiami ad alta frequenza sono prodotti nei pipistrelli da sottili membrane situate sopra le corde vocali, mentre i richiami a bassa frequenza provenivano dalle cosiddette corde vocali false; simile allo stesso "metodo" utilizzato dai cantanti death metal per i loro vocalizzi (come quello prodotto dall'IA).

Non è ancora del tutto chiaro ai ricercatori cosa significhino effettivamente questi suoni, ma siamo sicuri che delle ricerche future scopriranno il segreto. A proposito, ricordatevi sempre che i pipistrelli non sono nemici, ma nostri amici!