Il pipistrello 'grande quanto un uomo'? Le reali dimensioni in un video!

Torniamo a parlare dell'ormai famoso pipistrello che nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé per via della diffusione online di alcune foto in cui sembrava essere "grande quanto un uomo". In realtà, non è proprio così e online ci sono alcuni video che lo testimoniano.

Innanzitutto, è bene ricordare che le immagini che hanno fatto il giro del mondo ritraevano una Pteropus vampyrus, conosciuta anche come volpe volante malese. Per chi non lo sapesse, si tratta di un pipistrello appartenente alla famiglia degli Pteropodidi. Le principali zone in cui risiede il suo "habitat" sono l'Indonesia, l'Indocina e l'Arcipelago delle Filippine. Pensate che stiamo parlando di una specie in diminuzione, che tra un po' di tempo potrebbe essere a rischio estinzione.

Il pipistrello coinvolto è considerato il più grande al mondo, ma è bene fare un po' di chiarezza su quanto visto online recentemente. Infatti, alcune tra le immagini più popolari sono state scattate in un modo che fa sembrare l'animale molto più grande di quanto è veramente. È la prospettiva degli scatti a ingannare e la Pteropus vampyrus non è veramente "grande quanto un uomo".

Scendendo più nei dettagli, la volpe volante malese può avere un peso di circa 1,1 chilogrammi e un'apertura alare fino a 1,5 metri, ma non si superano i 340 millimetri in altezza. In parole povere, come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube di Rodrigo Medellin, le reali dimensioni del pipistrello non sono paragonabili a quelle di un uomo adulto. Insomma, è importante smentire quelle notizie che parlano di dimensioni più elevate (anche Facta ha segnalato le fake news).

Tra l'altro, a maggio 2020 su YouTube è stato pubblicato un altro video relativo alla specie Pteropus vampyrus, in cui si vedono molti di questi pipistrelli volare insieme. Per chi non lo sapesse, questi animali vivono spesso in gruppo.