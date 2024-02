Piracy Shield, Assoprovider contro AGCOM per gli errori con i blocchi

I dati diffusi da AGCOM sui blocchi attuati da Piracy Shield mostrano come la piattaforma anti IPTV e pezzotto abbia bloccato, nel primo mese di attività, oltre 1500 siti web. Tuttavia, sul web continua a tenere banco la questione legata agli errori del sistema.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, anche lo scorso weekend Piracy Shield ha bloccato dei siti web leciti. Assoprovider, l’associazione che raggruppa i medi e piccoli operatori di prossimità, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web ha annunciato di aver presentato un’istanza ad AGCOM di accesso agli atti, allo scopo di ottenere la lista dei provvedimenti d’inibizione effettuati tramite Piracy Shield.

L’associazione, nello specifico, intende chiedere delucidazioni su cosa sia avvenuto il 15 e 28 Febbraio, quando sarebbero stati inviati alla piattaforma ordini d’inibizione verso IP e domini estranei ad attività illecite.

“La richiesta di accesso agli atti inviata all'AGCOM rappresenta un passo cruciale nella nostra lotta per la trasparenza e la correttezza nell'ambito della regolamentazione della pirateria online. È fondamentale per noi, e per il settore che rappresentiamo, comprendere pienamente le modalità e le circostanze sotto le quali vengono presi provvedimenti di inibizione dell'accesso, specialmente in casi dove sembra che indirizzi IP e nomi di dominio non coinvolti in attività di pirateria siano stati ingiustamente colpiti. Questo non solo è una questione di giustizia per i possibili innocenti coinvolti, ma anche di responsabilità per l'intero settore. La trasparenza e la corretta applicazione della legge sono essenziali per garantire che i diritti digitali di tutti siano protetti in modo equo e imparziale” afferma Gianbattista Frontera, Presidente di Assoprovider, secondo cui tale richiesta sarebbe collegata alla volontà di alcuni titolari di siti web i richiedere un risarcimento danni.