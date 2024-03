Piracy Shield hackerata, la Lega: 'hackerata da chi gestisce le IPTV e pezzotto'

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato dell’attacco ai danni di Piracy Shield e della relativa pubblicazione del codice sorgente della piattaforma anti-IPTV e pezzotto su Github, con il relativo comunicato del gruppo che c’è dietro l’hacking che ha definito lo strumento “un tentativo di censurare”.

In serata, è arrivata la nota della Lega Serie A che ha voluto ribadire ancora una volta come Piracy Shield sia correttamente funzionante “ e la sua sicurezza non è affatto compromessa dalla illecita diffusione di alcune parti, nemmeno attuali, del codice sorgente”.

Nel comunicato, l’organizzatore della Serie A si dice certo del fatto che AGCOM “continuerà ad agire per il buon funzionamento di un sistema tecnico-legale che sta già portando importanti frutti, in esecuzione di una Legge approvata all’unanimità in Parlamento, con buona pace dei tentativi di sabotaggio dei criminali che gestiscono le IPTV illecite e dei loro amici”

Ovviamente, la Lega Serie A sottolinea come questo attacco non fermerà la sua azione contro la pirateria, definita una “piaga che non solo mette in pericolo il futuro del calcio, ma che costa ogni anno migliaia di posti di lavoro”.

Nelle scorse ore, si era tornato a parlare dei blocchi errati da parte di Piracy Shield ed alcuni esperti del settore avevano notato come la piattaforma stia bloccando il CDN più grande del mondo.

