Ecco Piracy Shield: la piattaforma anti IPTV e pezzotto che chiude i siti entro 30 minuti

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, l’AGCOM ha convocato un tavolo per affrontare il tema dell’IPTV e pezzotto, nel corso del quale si è parlato anche della piattaforma che dovrà attuare la legge varata dal Parlamento che mira a dare una sferzata importante al fenomeno dei flussi illegali.

Tale piattaforma sarà attiva ad inizio ottobre e, come svelato dall’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, sarà in grado di chiudere i siti entro 30 minuti dalle segnalazioni giunte dai titolari dei diritti televisivi.

Proprio De Siervo ha infatti osservato che il piano delineato dalle parti interessate coinvolte conferma la volontà di concludere in tempi rapidi la verifica ed i test per poter utilizzare Piracy Shield dal 1 Ottobre. “Questa è in grado di bloccare i segnali illegali di trasmissione degli incontri di Serie A interrompendo le visioni pirata entro 30 minuti dalla segnalazione. La fattiva collaborazione fra Agcom, Agenzia della cybersicurezza, Lega Serie A e Fapav vuole altresì sensibilizzare gli utenti pirati sui rischi concreti che derivano, a seguito della legge recentemente approvata, dalla visione illegale di contenuti affidando a operatori criminali i propri dati personali e sulle sanzioni di natura penale ed economica cui andranno incontro” sono le parole dell’ad della Serie A.