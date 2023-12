Questa piramide ha 25.000 anni e non è stata costruita dagli esseri umani

La struttura di Gunung Padang, descritta come una piramide, potrebbe non essere stata costruita dall'uomo. Questa straordinaria affermazione, emersa da uno studio pubblicato in "Archaeological Prospection", ha scatenato un vivace dibattito nella comunità scientifica.

Mentre si erge imponente e misteriosa, è stata definita come "meticolosamente scolpita" tra i 25.000 e i 14.000 anni fa. Se ciò fosse confermato, Gunung Padang sarebbe molto più antica delle piramidi conosciute, suggerendo che pratiche costruttive avanzate fossero già in uso in un'epoca in cui l'agricoltura potrebbe non essere ancora stata inventata (e oggi dipende invece della nostre feci).

Tra le affermazioni più audaci dello studio, vi è la presenza di "cavità o camere nascoste" all'interno della struttura, e l'ipotesi che il sito sia stato sepolto più volte nel corso dei millenni, forse per preservarne l'identità e proteggerlo. Tuttavia, l'evidenza presentata non ha convinto pienamente la comunità archeologica.

Lutfi Yondri, un archeologo presso il BRIN di Bandung, Indonesia, ha sottolineato che le ricerche indicano che le popolazioni locali vivevano in grotte tra i 12.000 e i 6.000 anni fa, senza lasciare tracce di capacità murarie eccezionali. Flint Dibble, un archeologo dell'Università di Cardiff, ha criticato lo studio per aver tratto conclusioni ingiustificate dai dati raccolti, come l'utilizzo della datazione al carbonio per affermare che la struttura risalirebbe al Paleolitico.

Sebbene i campioni di suolo prelevati possano risalire a 27.000 anni fa, gli archeologi hanno evidenziato l'assenza di segni, come frammenti ossei o carbone, che indichino un'attività umana. In assenza di prove più convincenti, la spiegazione più probabile è che la struttura sia una formazione naturale.

Il dibattito è ancora aperto, e il mistero di Gunung Padang continua a sfidare le nostre conoscenze sulla storia dell'umanità e le sue antiche civiltà.