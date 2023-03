I piranha sono davvero così spaventosi? Ecco come sono realmente

Spesso gli animali sono del tutto diversi da come immaginiamo: consideriamo il piranha, un pesce d’acqua dolce che ha assunto, nell’immaginario collettivo, l’identità di mostruoso predatore. Sebbene esso abbia davvero una dentatura impressionante, è davvero così spaventoso?

Questi animali sono originari dell’Amazzonia, ma nel corso degli anni sono stati esportati all’interno di sistemi di acqua dolce in altre parti del mondo. La detenzione è illegale; tuttavia, la maggior parte degli esemplari della specie non riuscirebbe a sopravvivere in un ambiente più freddo di quello floridiano.

Non siamo in possesso di abbastanza informazioni da poter riconoscere un numero preciso di classi; ma, al momento, la comunità scientifica ha identificato circa 40 varietà. Grazie ad allevamenti specializzati, si è riuscito a stimare che le dimensioni del pesce di Rock Bottom si aggirano attorno a 1 metro di lunghezza, anche se gli esemplari più grandi riescono a raggiungere i 2 metri.

La maggior parte della specie si nutre di carne, anche se non si fanno problemi a divorare tutto ciò che incontrano; non a caso, sono state documentate alimentazioni a base di vermi e insetti. Altri, invece, sono letteralmente vegetariani.

Un esempio iconico della famiglia dei Serrasalmidae è il famoso piranha dal ventre rosso, il quale caccia la propria preda in gruppi di 20-30 membri.