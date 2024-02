In quanto tempo un piranha potrebbe mangiare un cane? È davvero inquietante

Ecco una inquietante domanda in grado di farci riflettere su degli animali realmente affascinanti. Quanto tempo potrebbero impiegare dei piranha per divorare completamente un cane?

Come prima cosa, appare doverosa una precisazione che ci viene fornita direttamente da Kristine Grzenda, curatrice del dipartimento di comportamento e benessere dell'Audubon Aquarium di New Orleans: "Sono i piranha carnivori che hanno la reputazione di mangiare la carne di piccoli e grandi mammiferi. Anche se sono pesci molto motivati dal cibo e sono in grado di mangiare grandi quantità di cibo in poco tempo, alla base della loro dieta ci sono alimenti di piccole dimensioni".

Inoltre, in questo “esperimento teorico” sono stati considerati solo i piranha dal ventre rosso (Pygocentrus nattereri) che sono onnivori. Al contrario, potrebbe stupirvi sapere che ci sono altre specie come il tambaqui (Colossoma macropomum), completamente erbivore.

Solitamente gli spaventosi piranha possono essere trovati in gruppi che possono contenere da meno di 10 a 100 pesci, ha detto Grzenda, ma questo è per la protezione piuttosto che per la caccia. Nonostante possano divenire particolarmente aggressivi nei periodi di carenza di cibo, occupano un posto ben preciso nella catena alimentare e possono facilmente passare da predatori a prede.



Un pericolo praticamente costante per questi piccoli pesci, è infatti rappresentato dal caimano nero. Ma veniamo ora alla bizzarra domanda: in quanto tempo possono mangiare un cane? Per rispondere, sono necessari alcuni semplici calcoli.

"Diciamo che il piranha dal ventre rosso adulto medio pesa 541 grammi. Noi diamo regolarmente ai nostri piranha circa 12 grammi ciascuno in un pasto, che dura forse 30 secondi. Se veramente affamati però, possono arrivare a consumare anche 68 grammi ciascuno", ha dichiarato a WordsSideKick.com, Allison Waltz-Hill, acquariofilo senior presso la Temperate Gallery del New England Aquarium.

"Quindi, se avessimo un cane di 22,7 chilogrammi e sottraessimo 4,5 kg per tenere conto delle ossa e della pelliccia, circa 267 piranha adulti impiegherebbero circa 3 minuti per mangiarlo", ha detto Waltz-Hill. Tuttavia, ciò dipende da molte variabili, tra cui quanto sono affamati i piranha e le loro dimensioni, ha aggiunto.

A questo punto però, sebbene risulti sempre importante sottolineare come sia sconsigliato fare il bagno coi piranha, ci sono delle considerazioni finali da tenere bene a mente.

"Nonostante il loro aspetto, la reputazione dei piranha è in gran parte immeritata e i resoconti delle loro abitudini alimentari sono spesso esagerati. È probabile che i piranha attacchino un animale molto più grande solo se è gravemente ferito o già morto. Quando non si nutrono di cibo, i piranha predano principalmente altri pesci mordendo i pesci più grandi o consumando completamente i pesci più piccoli", ha affermato la stessa Waltz-Hill.