Pirateria, approvato in Senato l'emendamento contro il Camcording

Il Senato della Repubblica ha approvato l'emendamento 3.101 del DL Cultura presentato dalla relatrice Russo in materia di camcording, la procedura attraverso cui i pirati informatici sono soliti firmare illecitamente con smartphone e telecamere le riprese cinematografiche, per poi diffondere i file sulle piattaforme illegali.

La nuova legge consente l'installazione di videocamera al cinema per scovare gli utenti che effettuano registrazioni illegali delle pellicole, il tutto in linea con l'attuale normativa sulla privacy.

Soddisfatta per l'approvazione la FAPAV, secondo cui "l'approvazione dell’emendamento, fortemente auspicata dall’intera industria cinematografica e audiovisiva, rappresenta un primo passo nella lotta al camcording".

Il segretario generale, Federico Bagnoli, in una dichiarazione ha anche auspicato una rapida approvazione e conferma dell'emendamento anche dalla Camera dei Deputati, in modo tale da consentire di "intervenire con maggiore forza nei confronti di una pratica illegale che rappresenta la fonte primaria della pirateria per quanto riguarda le nuove uscite cinematografiche".

"La strada per smantellare questo business criminale è ancora lunga ma ora le Autorità Competenti avranno a disposizione uno strumento in più per contrastare il camcording, fenomeno dietro il quale, ricordiamo, si nascondono delle vere e proprie mentalità criminali, un’intera filiera pirata dedita al reperimento, l’ottimizzazione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi" ha concluso Bagnoli, che ha anche ringraziato il sottosegretario Vito Crimi.