Pirateria audiovisiva e calcio, il CEO di DAZN: 'costa come Haaland o Mbappé'

Nel giorno in cui arriva la notizia che prossimamente sarà attiva la piattaforma anti-pezzotto di AGCOM, con il va in programma in occasione di Juventus-Napoli, l’amministratore delegato di DAZN, Stefano Azzi, ha parlato dell’impatto che ha la pirateria informatica e l’IPTV sul sistema Italia e sul calcio italiano.

In occasione di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Stefano Azzi ha affermato che in termini di danno, la pirateria costa alla Serie A come Haaland o Mbappé, due dei calciatori più importanti a livello globale. “Il valore che l’ecosistema della Serie A perde ogni anno è enorme e la cifra equivale più o meno alla somma agli ingaggi delle stelle più pagate al mondo. Parliamo di campioni come Messi, Haaland, Mbappé, Neymar e De Bruyne” ha affermato il dirigente.

Secondo Azzi, la diffusione della pirateria rappresenta un “grande problema culturale”, come citato dalla ricerca condotta da Fapav ed Ipsos che testimonia come “il pubblico di consumatori che fruisce illegalmente dello sport, nel nostro Paese, è per lo più concentrato tra coloro che hanno un livello di istruzione più elevato e tra gli occupati. Questo ci dice che la pirateria è un fatto socialmente accettato”.

Ricordiamo che DAZN si è aggiudicata i diritti tv della Serie A fino al 2029.