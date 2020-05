Pirateria ed ebook su Telegram: l'AGCOM chiude 26 canali per violazione di copyright

Dopo la controffensiva ai canali Telegram che pubblicavano quotidiani, l'AGCOM ha spostato i radar sulla diffusione illecita di ebook e libri in altri formati. Su segnalazione dell'AIE, infatti, l'Autorità ha disposto la chiusura di 26 canali pirata.

L'Associazione Italiana Editori sostiene che la pirateria causerebbe un danno economico di 528 milioni di Euro all'anno, ed in una ricerca denominata "la pirateria nel mondo del libro" commissionata ad Ipsos viene evidenziato che il 22% dei pirati si affiderebbero proprio alla piattaforma di messaggistica istantanea per procurarsi illecitamente i testi.

“La diffusione illecita di opere letterarie attraverso la piattaforma sta assumendo dimensioni preoccupanti, sia per la numerosità delle violazioni sia per le modalità della messa a disposizione dei contenuti, estremamente semplici in termini di accesso da parte degli utenti” sottolinea l'Authority, che ha interpellato immediatamente Telegram che si è detta disposta a collaborare ed ha avviato il blocco dei canali segnalati, 26 in totale.

"Il Regolamento Agcom in materia di tutela del diritto d’autore si conferma un importante strumento per la lotta alla pirateria online, non solo in termini di enforcement ma anche per la sua funzione di moral suasion, con circa il 30% di adeguamenti spontanei” conclude AGCOM.

Nei prossimi giorni la controffensiva potrebbe continuare, come avvenuto anche in passato.