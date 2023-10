Pirateria ed IPTV: in Inghilterra tifoso condannato a 2 anni e mezzo di carcere

Mentre in Italia è entrata in vigore da poco la nuova legge su IPTV e pezzotto, dall’Inghilterra arriva una notizia che dimostra come anche le autorità locali stiano facendo di tutto per proteggere la Premier League dalla pirateria audiovisiva.

Nello specifico, la stampa inglese riferisce che un uomo è stato arrestato e condannato a due anni e mezzo di carcere per aver fornito delle firesticks a diversi utenti che, collegandole semplicemente ai loro televisori, potevano vedere le partite del massimo campionato di calcio senza pagare alcun abbonamento.

Le indagini hanno portato alla scoperta che l’uomo gestiva una vera e propria rete criminale coordinato attraverso un gruppo Facebook chiuso dove erano iscritti oltre 30mila utenti e che aveva generato negli ultimi cinque anni un giro d’affari di oltre un milione di sterline,pari a 1,2 milioni di Euro.

La sentenza emessa dalla Crown Curt arriva a circa cinque mesi dall’inizio del processo dove l’uomo si è dichiarato colpevole di frode. All’indagine hanno collaborato Premier League, Polizia di West Mercia e l’organizzazione FACT, che hanno individuato anche le famiglie che si affidavano alle firesticks per seguire le partite.

Anche l'Italia si sta muovendo per contrastare il fenomeno: con la nuova piattaforma anti IPTV, i siti verranno chiusi nel giro di 30 minuti.