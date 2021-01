Pirateria ed IPTV, la Lega punta i fari sugli utenti: in arrivo le multe

Continua la lotta alla pirateria ed IPTV da parte della Lega Serie Serie A. Con il rinnovo del mandato per i dirigenti, infatti, riprende il contrasto ad un fenomeno che negli ultimi anni ha causato ingenti danni al mondo dello sport, in ginocchio a causa la pandemia. Per il 2021 l'obiettivo è senzionare anche gli utenti finali.

A riferirlo la Gazzetta dello Sport secondo cui la Lega Serie A, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha portato alla chiusura di 130 server in Italia e 280 all'estero che venivano utilizzati per la trasmissione delle partite.

Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Lega, ha spiegato che "se nelle altre Leghe europee il blocco del server avviene solo per la durata del match, il nostro paese è l’unico in cui è possibile attivare blocchi permanenti nei confronti dei server principali e di tutte le variazioni ad essi annesse", ma ha anche ribadito che nel 2021 saranno sanzionati anche gli utenti.

"Abbiamo bloccato più di 2.200 tra indirizzi IP e nomi a dominio, un risultato che ci conferma in prima linea in questa battaglia. Non è più semplice pirateria ma criminalità informatica, una piaga in aumento negli ultimi anni. Il calcio in questo modo si muove a tutela di tutta l’economia italiana" ha affermato il dirigente, che parla di multe da 2.582 a 25.822 Euro e reclusione da sei mesi a tre anni per violazione del diritto d'autore.

Già al termine dell'ultima maxi operazione contro l'IPTV De Siervo aveva annunciato le intenzioni di multare gli utenti, ed a quanto pare l'obiettivo è vicino.